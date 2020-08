라네즈, 사회공헌 캠페인 '레스큐 월터' 전개

캠페인 일환 ‘워터 슬리핑 마스크 리미티드’ 출시

[아시아경제 조유진 기자] 프리미엄 수분 기능성 브랜드 라네즈가 물의 소중함을 전파하기 위한 새로운 사회공헌활동 '레스큐 월터’ 캠페인을 전개한다.

이번 캠페인은 라네즈의 핵심 자산인 '물'에 대한 보호 인식을 제고하기 위해 기획됐다. 이번 캠페인과 함께 처음 소개된 월터 앤 프렌즈는 물을 상징하는 '월터'와 물을 아끼는 흰 족제비 '담비', 물개 트윈즈 '이보개·저보개', 눈사람 '눈뭉치'로 구성했으며, 물을 구하기 위해 함께 떠나는 대모험의 이야기를 다양한 콘텐츠로 공개할 예정이다.

라네즈는 캠페인의 일환으로 캐릭터를 담은 한정판 '워터 슬리핑 마스크'를 출시했다. 워터 슬리핑 마스크는 라네즈만의 슬립-톡스™(Sleep-tox™) 성분 함유로 자는 동안 일어나는 피부 정화 작용을 통해 생기 있고 맑은 피부로 만들어주는 집중 수분 수면 마스크다.

라네즈는 이번 한정판 제품 판매수익금의 일부를 수자원 보호 관련 국제구호개발 비정부기구(NGO)에 기부해 물 부족 국가의 식수 지원 사업 및 긴급구호개발 사업을 지원할 예정이다.

캠페인 한정판 제품은 전국 아리따움 매장, 라네즈 플래그십 스토어(명동점, 이대점), 라네즈 로드숍(충무로점, 가로수길점)을 비롯해 아모레퍼시픽 몰, 아리따움몰 등 온라인몰에서 구매할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr