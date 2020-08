삼성SDS-NHN, 디지털 트랜스포메이션 사업협력 강화

클라우드와 데이터 분석, 사이버보안 등 공동사업 확대

[아시아경제 이진규 기자] 삼성SDS와 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 1,100 등락률 +1.35% 거래량 135,692 전일가 81,300 2020.07.31 15:30 장중(20분지연) close 이 신규 사업 발굴과 디지털 트랜스포메이션을 위해 사업협력을 강화한다.

삼성SDS와 NHN은 클라우드 서비스와 데이터 분석, 사이버보안, 블록체인 분야 공동사업 확대를 위한 사업협력협약(BCA)을 체결했다고 3일 밝혔다.

협약 내용에는 양사 클라우드 기술을 활용해 ▲NHN 클라우드 기반 삼성SDS 데이터분석과 보안솔루션 제공 ▲NHN 간편결제에 삼성SDS 블록체인 적용 사업 협력 등이 포함됐다.

지난 5월 클라우드 분야 협력 양해각서(MOU)를 체결한 바 있는 양사는 이번 협약으로 디지털 신기술 협력과 공동사업 추진 방안을 구체화했다. 앞으로 정기협의체를 운영하면서 이번 협약의 성과를 가시화하고 새로운 사업기회를 발굴할 계획이다.

이준호 NHN 회장은 "삼성SDS와 전략적 협력을 바탕으로 사업 경쟁력을 제고하고 새로운 비즈니스 기회를 적극적으로 만들어 가겠다"고 말했다.

홍원표 삼성SDS 대표는 "두 회사의 강점을 잘 결합해 고객의 디지털 전환 수준을 한 단계 업그레이드하는 계기로 만들겠다"고 밝혔다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr