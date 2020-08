이마트24, 현금처럼 사용 가능 한 '타임쿠폰 프로모션' 실시

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 8월 한달 간 타임쿠폰 프로모션을 확대 운영한다.

이마트24는 앞서 7월 월요일부터 금요일 매일 오후 5시부터 12시까지 500원 쿠폰을 2400명에게 선착순으로 증정하는 행사를 진행했다. 행사기간 오픈 30분만에 준비한 쿠폰 전량이 소진돼 7월 21일부터 말일까지 쿠폰 지급량을 2배 이상 늘리는 깜짝 이벤트를 진행하기도 했다.

이마트24는 이처럼 고객의 큰 호응이 이어지자 8월 타임쿠폰 프로모션을 확대 운영하기로 했다. 특히 8월은 폭염 및 열대야 특수로 1년 중 편의점 매출 지수가 가장 높게 나타나는 계절로 야식족을 위한 할인 행사를 통해 가맹점 집객 효과를 극대화하겠다는 계획이다.

평일에만 쿠폰을 지급했던 7월과 달리 8월에는 주말 전용 쿠폰도 새로 도입한다. 주말 쿠폰은 매주 2만 5000장씩 선착순 지급하며, 토요일 오전 0시(자정)부터 이마트24 모바일 앱에서 내려받을 수 있다. 타임쿠폰은 주말 동안 시간대와 관계 없이 사용할 수 있으며, 사용하지 않은 쿠폰은 월요일 0시 자정이 지나면 없어진다.

평일 쿠폰의 경우 7월 대비 지급 수량을 하루 2400장에서 하루 3000장으로 600장 더 늘렸다. 주중(월~금) 오후 5시부터 이마트24 모바일 앱을 통해 내려받을 수 있다. 당일 5시부터 자정까지 사용 가능하며, 다음날 자정 이후 쿠폰이 사라진다. 담배, 서비스 상품 등은 구매가 불가능하다.

한편, 이마트24는 8월 한 달간 야식족을 위해 안주, 도시락, 주먹밥, 캔맥주 등을 대상으로 할인 행사를 진행하고 있다. 매일 오후 7시부터 자정까지 인기 안주 19종을 NH농협카드로 결제 시 40% 즉시 할인 혜택을 받을 수 있으며, 오후 9시부터 자정까지 도시락/주먹밥 전 상품을 카카오페이로 결제 시 결제금액의 40%를 되돌려 받을 수 있다.

맥주 3종(하이네켄, 칭다오, 호가든)을 현대카드로 구매 시 4캔 만원에서 1000원 추가로 할인된 9000원에 구매 가능하다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr