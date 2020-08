日 정부, 코로나19 확산에도 "여행가라" 적극 권장

전문가 회의서 '신중론' 나왔지만

아베 정부 관광 활성화 사업 '고투 트래블' 강행

[아시아경제 권재희 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 연일 확산하는 가운데 전문가 회의에서 신중론이 제기됐음에도 불구하고 일본 정부가 관광 활성화 사업인 '고투 트래블(Go to travel)'을 강행했던 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

지난달 22일 시작된 고투 트래블은 국내 여행 비용의 50% 상당(1박 기준 1회 최대 2만엔)을 보조하는 사업이다.

이날 아사히신문에 따르면 일본정부의 코로나19 대책 전문가 회의인 '분과회'의 오미 시게루 회장은 지난달 29일 중의원 국토교통위에 출석해 "(고투 트래블) 개시 판단에 시간을 두자고 정부에 제안했지만 채택되지 않았다"고 밝혔다.

같은날 코로나19 대책 주무장관인 니시무라 야스토시 경제재생상도 오미 회장의 제안에도 혼란이 생길 것을 우려해 거절한 바 있다고 인정했다.

일본 정부가 고투 트래블 사업 지원 대상에서 코로나19 확산세가 두드러진 도쿄 발착 여행은 제외한다고 발표한 직후인 지난달 16일 열린 분과회에서는 고투 트래블 사업이 결국 수용됐다.

아베 신조 정권은 코로나19 확산으로 타격을 입은 관광업을 지원하기 위해 고투 트래블 사업을 조기 착수해야 한다는 판단을 한 것으로 보인다.

그러나 고투 트래블 사업 개시 이후 일본의 코로나19 신규 확진자는 연일 확산돼 관광 활성화 사업을 중단해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

평소 아베 정권에 우호적인 논조를 펼쳐온 산케이신문도 이날 사설을 통해 고투 트래블 사업을 중단할 것을 주장했다.

산케이는 "정부는 관광 수요 환기책인 '고투 트래블' 사업을 계속하고 있다"며 "지방에서 '오지말라'고 거부하는데도 정부는 권하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "국민이 납득하기 어렵고, '지자체와 연계해 필요한 대응을 강구해 간다"는 아베 총리의 발언에도 의문이 남는다"며 "고투 트래블은 일시 중단해야 한다"고 강조했다.

또 산케이는 아베 총리가 최근 코로나19 재확산 상황에서 국민 앞에 나서지 않는 것과 관련해 "감염 확산 방지와 경제 회복이라는 어려운 지휘와 관련해 국민의 이해를 구하려면 총리가 전면에 나서야 한다"고도 했다.

