박범계 "이상한 억양, 사투리 비하 아냐" 해명…윤희숙엔 다시 공세

[아시아경제 강나훔 기자] 박범계 더불어민주당 의원이 2일 윤희숙 미래통합당 의원의 본회의 발언을 비판하며 언급했던 '이상한 억양'에 대해 "특정 지역 사투리를 빗댄 표현이 아니다"라고 해명했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북에 "정부 여당을 공격할때 쓰는 격앙된 톤을 지적한 것인데 메시지와 관련없고 적절치 않은듯 해 지웠다"고 밝혔다.

전날 박 의원은 페이스북에 윤 의원의 연설에 대해 '눈 부라리지 않고 이상한 억양'이라고 썼다가 지금은 해당 대목을 지운 상태다.

박 의원은 또 '3주택자'로 공격받은 데 대해선 "저는 2주택자에 1상가 소유자 맞다. 지금 처분절차가 진행되고 있다. 아내가 상속받은 것"이라고 말했다.

그는 "서울 서초동에 있던 아파트 12년 대전 국회의원 당선되자마자 6억에 처분했다(현재 시세 20억)"라며 "대전에서 쭉 전세 살다가 최근 아파트 마련했다. 그래서 2주택자가 된 것"이라고 설명했다.

박 의원은 윤 의원의 발언을 '그래서 국가가 임대인 보상을 해줘야 한다'는 것이라고 규정하면서 "결국 하고 싶은 얘기는 임대인 이야기였다"고 공세를 이어갔다.

박 의원은 "(주택 임대료를) 올리고 싶은 만큼 못 올리는 차액을 국고로 보상해주라는 얘기를 하고 싶었나"라며 "윤 의원은 자신이 임차인임을, 그 설움을 연설 처음에 강조했지만 임대인 보호를 외친 것"이라고 비판했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr