[아시아경제 이선애 기자] ◆전정숙씨 별세, 서순갑씨 남편상, 서경아·서경희·서남희씨 모친상, 조문탁(서울우유협동조합 광고홍보실장)·박지훈(SK 수펙스추구협의회 자율책임경영지원단 담당 상무)·이강후(DB Inc. 재무팀 부장)씨 장모상 = 1일 오전 1시 30분, 고려대 안암병원 장례식장 103호, 발인 3일 오전 6시 30분, 장지 서울추모공원 ☎ 02-927-4404

