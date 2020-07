▲교양교육원장 김정아 ▲대학원 부원장 윤대한 ▲창업지원단 창업교육센터장 윤인철 ▲기술사업화센터장 편양범 ▲청소년상담평생교육학과장 정민 ▲심리학과장 이화실 ▲부동산금융학과장 김종선 ▲호텔외식조리학과장 서경도 ▲건축학부장 송창영 ▲융합디자인학부장 주치수 ▲기초교양학부장 김규열 ▲스포츠과학부 전공주임교수(운동과학) 김지혁 ▲스포츠과학부 전공주임교수(축구) 이승원 ▲외국어학부 전공주임교수(영어) 문상화 ▲건축학부 전공주임교수(건축공학) 송창영 ▲건축학부 전공주임교수(건축학) 심재춘 ▲융합디자인학부 전공주임교수(산업디자인) 강덕구

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr