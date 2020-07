전주시 감염병 역학조사관 확정 현장 대응력 강화

내달 14일 기본교육 시작, 오는 2022년 12월 정식 임명

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 촘촘한 방역태세를 갖추고 현장 대응력을 높이기 위해 코로나19 등 감염병 역학조사관을 확정했다.

31일 시는 감염병 현장에서 시민의 생명과 안전을 지키는 역학조사관 임명예정자를 확정하고 내달 14일부터 기본교육에 들어갈 계획이라고 밝혔다.

이는 오는 9월 5일 개정·시행되는 감염병예방법에서 인구 10만 명 이상 시·군·구가 1명 이상의 역학조사관을 두도록 한데 따른 조치다.

이번에 확정된 역학조사관 임명예정자는 136시간의 기본교육을 이수한 뒤 오는 9월 5일 수습역학조사관으로 지정된다.

수습역학조사관은 역학조사관 교육과정을 지속해 나가면서 전북도 역학조사관의 지휘 하에 코로나19 확진자 발생 시 현장 업무와 역학적 연구를 병행하게 된다.

또 교육과정을 모두 수료한 오는 2022년 12월에는 정식 역학조사관으로 임명돼 감염병 예방을 위한 핵심적인 역할을 수행할 예정이다.

역학조사관은 역학조사에 대한 계획을 수립하고 확진자 발생 시 24시간 내로 현장조사 및 역학조사를 진행, 감염 경로를 파악한 뒤 접촉자를 찾아내 자가격리 조치를 내리는 일련의 과정을 담당하게 된다.

김신선 보건소장은 “코로나19의 지역사회 확산이 계속되고 있는 만큼 긴장의 끈을 놓치지 않아야 한다”면서 “기초지방정부가 역학조사관을 채용해 자체적으로 역학조사에 나설 수 있게 됨으로써 시민의 생명과 안전을 지키는데 힘을 실어줄 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr