[아시아경제 금보령 기자] 이테크건설 이테크건설 016250 | 코스닥 증권정보 현재가 69,100 전일대비 800 등락률 -1.14% 거래량 7,180 전일가 69,900 2020.07.31 13:08 장중(20분지연) close 은 계열회사인 디씨알이에 889억4200만원 규모의 인천 미추홀 토지 및 건물을 매도했다고 31일 공시했다.

