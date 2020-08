피서지 불법촬영·몰카 대비 완전 정복

[아시아경제 이진경 기자] 코로나 19 여파로 올여름 국내로 여행을 떠나는 사람들이 늘었는데요. 해수욕장같이 인파가 많이 몰리는 곳은 방심하기 쉬워 불법 촬영에 표적이 될 수 있습니다. 숙소나 공용 시설 등의 몰카 설치 수법이 날로 교묘해져 피해를 호소하는 경우도 매년 늘어나는 추세입니다. 피서지에서의 몰카 예방, 가능할까요?

