'어서와' 영탁 "그렉과 7년차 우정... 밥도 같이 먹는다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 트로트 가수 영탁과 미국 출신 가수 그렉이 7년째 친분을 유지하고 있다고 밝혔다.

30일 방송된 MBC 에브리원 예능 프로그램 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 한국살이 13년 차 그렉이 출연해 일상을 공개했다.

이날 방송에서 특별 손님으로 영탁이 출연하면서 "한국살이 38년 차 영탁이다"라며 자신을 소개했다.

이어 영탁이 "그렉과 알고 지낸 지 7년 차다. 두어 달에 한 번씩 만나서 밥도 먹는다. 친구인데 처음엔 형인 줄 알았다"라고 하자 그렉이 "넌 (생일이) 5월, 난 6월"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

영탁은 그렉과 만나 차에 몸을 실으면서 "촬영일 전 주가 그렉 생일이었다. 생일선물을 싸 왔다"라며 선물을 공개했다.

그러자 그렉은 "영탁을 처음 만났을 때부터 형제 같다고 느꼈다. 가족 같다"라고 말했다.

이에 영탁은 "히트곡 '니가 왜 거기서 나와'를 준비하면서 회사도 나도 너무 힘들었다. 그렉이 뮤직비디오에 출연해주지 않았으면 가수 인생이 멈췄을 수도 있다. 한국에서 가장 친한 친구가 제가 아닐까"라고 전했다.

한 스튜디오에 도착한 두 사람은 자리에 앉자마자 선물을 개봉했다.

영탁은 그렉에게 마스크팩과 클렌징폼, 샴푸, 성대에 좋은 약 등을 선물했다.

이어 그렉은 "한국 노래를 배우고 싶다"라며 한국 프로야구 애국가 가창자로 선정됐다고 밝혔다.

그는 "3개월 전에 애국가를 부를 수 있냐는 연락이 왔다"라며 "걱정됐지만 한국을 존중하고 애국가를 제대로 부르고 싶었다. 한다면 제대로 하고 싶어 영탁을 불렀다"라고 덧붙였다.

영탁은 "정석대로 부르면 된다"라며 "이렇게 해 그냥. 너무 좋다"라고 말했다.

이어 그렉이 끊임없이 애국가 가사의 뜻을 묻자 "내가 한국 사람이 아닌 줄 알았다"라며 "애국가에 숨겨진 뜻을 이 정도로 모를지 몰랐다. 사전적 정의를 말하려니까 어렵더라. 오히려 그렉을 통해서 한국어를 배우는 시간이 아니었나 싶다"라고 전했다.

그렉은 "너도 글로벌 스타 되는 게 가능하다"라며 "특별한 목소리를 가졌으니 영탁 노래를 영어로 번역하면 미국 차트에 갈 수 있다. K 트로트가 아시아를 뒤흔들고 있다. 새로운 관객이 생기는 거다. 영탁에게는 좋은 기회가 될 것"이라며 영탁에게 해외 진출을 독려했다.

그러자 영탁은 "그렉이 저 얘기를 하고 나서 타임스퀘어 광고판에 내 얼굴이 나왔다"라며 놀랐다.

끝으로 영탁은 "(그렉과) 방송도 같이하고 좋다. 너무 신기하다. 서울 올라올 때 70만원 갖고 올라왔는데. 아이들을 가르치러 강의 나가면서 조금씩 돈을 모았는데 아버지께서 쓰러지시면서 수술비로 다 나갔다"라며 "살면서 전셋집이나 내 집을 가질 수 있을까 그런 생각을 하던 중에 '미스터트롯'으로 많은 사랑을 받았다. 처음으로 전셋집을 알아보고 있다"라고 덧붙였다.

이를 들은 그렉은 "영탁이 잘돼서 기쁘다. 지금을 영원히 기억할 거다"라고 말했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr