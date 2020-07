대구시, 저출산 대응 우수사례 경진대회 '행안부장관상'

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 대구시는 30일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2020년 지자체 저출산 대응 우수사례 경진대회'에서 전국 3위인 행정안전부장관상 수상과 함께 특별교부세 6000만원을 확보했다고 31일 밝혔다.

행정안전부가 주관한 이 대회는 저출산 극복 우수사례를 지자체별로 공유하고 확산하기 위한 자리이다. 올해로 5회째로, 전국 52개 지자체가 참여했다.

이번 경진대회에 대구시가 제출한 '코로나 돌봄공백 제로! 대구 단디 돌봄프로젝트'는 코로나19로 돌봄공백과 감염확산을 선제적으로 차단하고 사각지대 해소와 보육환경 정상화에 노력한 데 대해 높은 평가를 받았다.

강명숙 대구시 여성청소년교육국장은 "대구시가 코로나19 상황에서 추진한 돌봄정책이 우수 시책으로 평가를 받은 것은 대구시민이 함께 이뤄낸 성과로 의미가 크다"며 "앞으로도 아이키우기 좋은 대구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 했다.

