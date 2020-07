오비맥주, 출고가 조정…필굿 인상·카스라이트 인하

[아시아경제 이선애 기자] 오비맥주가 주류 브랜드의 출고가격을 조정한다.

오비맥주는 필굿의 출고가는 올리고 카스라이트의 출고가는 내린다고 30일 밝혔다.

우선 오비맥주는 필굿 출고가를 평균 19.34% 인상한다. 355㎖ 캔은 643.3원에서 716.94원으로 11.45% 올리고, 500㎖ 캔은 577.26원에서 677.28원으로 17.33%, 1.6ℓ는 1539.1원에서 1989.1원으로 29.24% 각각 인상한다.

필굿은 지난해 2월 출시됐고, 소비 진작 차원에서 7월 말부터 1년 동안 할인판매돼왔다. 오비맥주는 이번에 할인율을 조정했지만, 여전히 출시 당시 출고가보다는 낮다고 설명했다.

오비맥주는 카스라이트의 출고가를 평균 4.45% 인하한다. 카스라이트 330㎖ 병은 887.4원에서 845.9원으로 4.67% 인하하며 355㎖ 캔은 1천309.7원에서 1천239.2원으로 5.39% 내린다.

또 500㎖ 캔은 1753.3원에서 1690.7원으로 3.57%, 1ℓ 피처는 2484.2원에서 2377.2원으로 4.31%, 1.6ℓ 피처는 3965.4원에서 3794.7원으로 4.31% 각각 내린다.

