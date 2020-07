장흥군, 세계 최대 쇼핑몰 ‘아마존’ 입점 확대 청신호

미국 현지 바이어 초청 수출 확대 협의 개최



현재 장흥식품 청국장, 된장 아마존 입점 판매

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군(군수 정종순)은 지난 29일 세계 최대 온라인 쇼핑몰 아마존 관계자와 수출 확대 협의를 진행했다고 30일 밝혔다.

이날 협의에는 정종순 장흥군수와 아마존 관계자, 전남도청 수출담당자, 지역 업체 등이 참석했다.

수출 확대 협의는 아마존 쇼핑몰 내 전라남도 브랜드관 개설 및 마케팅 지원사업과 연계해 지역 농특산물 수출 확대 및 업체 역량 제고를 위해 장흥군에서 미국 현지 바이어를 초청해 추진하게 됐다.

현재 아마존에는 지난해 장흥군 최초로 입점한 장흥식품(대표 천정자)의 청국장, 된장 등이 판매되고 있으며, 매출 또한 꾸준히 증가하고 있다.

장흥군은 이번 수출 확대 협의를 통해 지역 농특산물이 미국을 비롯한 전 세계 소비자에게 유통될 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

정종순 장흥군수는 “코로나19로 인해 비대면 거래와 온라인 쇼핑이 대세가 되고 있다”며 “아마존을 비롯한 글로벌 쇼핑몰에 더욱 많은 지역 업체들이 입점하도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

