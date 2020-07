속보[아시아경제 김가연 기자] 화성시는 30일 양감면에 거주하는 30대 A씨가 코로나19 확진판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 외국인으로 올해 1월 본국으로 돌아갔다가 지난 26일 인천공항을 통해 입국했다.

A씨는 숙소에서 머물다가 기침 등 증상이 나타나 29일 동탄승차형 선별진료소에서 검사를 받고, 30일 확진 판정을 받았다.

시는 역학조사 결과가 나오는 대로 신속하게 공개하겠다고 말했다.

