'9월 출시' 볼보 신형 S90, 사전계약 1000대 돌파

[아시아경제 김지희 기자] 볼보자동차코리아는 오는 9월 출시되는 플래그십 세단 신형 S90의 사전계약 대수가 16일 만에 1000대를 돌파했다고 30일 밝혔다. 이는 지난해 출시된 신형 S60의 성적을 뛰어넘는 결과다.

이만식 볼보자동차코리아 세일즈&마케팅 총괄 전무는 “이번 사전계약 성과는 그동안 편향된 형태로 성장해온 국내 E세그먼트 시장에서 새로운 럭셔리에 대한 고객들의 기대감이 반영된 것”이라며 “볼보를 대표하는 스포츠유틸리티차량(SUV) XC90과 더불어 플래그십 세단 신형 S90을 통해 새로운 럭셔리를 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.

2016년 국내 출시 이후 4년 만에 부분변경을 거쳐 선보이는 신형 S90은 브랜드 헤리티지를 현대적으로 해석한 디자인과 인간중심 철학을 반영한 감성품질, 첨단 기술을 모두 갖춘 최상위 모델이다. 5m 이상의 동급 최고 차체 크기와 넓어진 실내 공간, 글로벌 전동화 전략에 따른 친환경 파워트레인 등이 적용됐다.

특히 볼보의 첨단 인텔리세이프 테크놀로지는 물론, 초미세먼지까지 감지하는 PM 2.5 센서와 미립자 필터가 추가된 어드밴스드 공기청정 기능을 전 트림에 기본 탑재했다. 인스크립션 모델에는 새로운 컨티뉴엄 콘과 노이즈 캔슬레이션, 영국의 바워스&윌킨스(B&W) 프리미엄 오디오 시스템 등이 더해졌다.

국내에는 글로벌 전동화 전략을 따라 250마력의 48볼트 B5 마일드 하이브리드 또는 405마력의 T8 트윈엔진 플러그인 하이브리드와 8단 변속기 조합으로 출시된다.

가격은 일부 편의사양에 따라 B5 모멘텀 6030만원, B5 인스크립션 6690만원, T8 리차지 AWD 인스크립션 8540만원 등 3개 트림으로 판매된다. 공식 고객 인도는 오는 9월부터 진행될 예정이다.

