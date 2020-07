주독 미군 3분의 1감축 소식에…독일 정치권·언론 비판

"최종 결정 지켜보겠다"면서 미 대선 이후 변경 가능성 주목

독일 뿐 아니라 미국의 이해에도 반한다고 주장

[아시아경제 나주석 기자] 미국이 독일 주둔 미군을 발표하자 독일 정치권에서 비판적인 목소리가 나왔다. 독일 중앙정부는 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있지만, 미군이 주둔한 지역에서는 미국의 결정을 비판했다. 독일 언론 당초 예상을 뛰어넘는 대규모 주독 미군 철수 방침에 비판 목소리를 내놨다.

29일(현지시간) 마르쿠스 죄더 바이에른주(州) 총리는 "(이번 결정은) 불행하게도 독일과 미국 간의 관계를 악화시키는 일"이라며 "군사적 이익이 (어느 쪽에 있다고) 분별할 수 없다"고 밝혔다. 죄더 총리는 "미군 철수로 영향을 받는 모든 지역을 돕겠다"면서 "이번 감축 결정이 최종적인지 지켜보겠다"고 말했다. 바이에른주에는 주독미군이 주둔해왔다.

앞서 마크 에스퍼 미국 국방부 장관은 기자회견을 열어 1만1900명의 주독 미군을 감축하겠다고 밝혔다. 이번 감축이 현실화되면 3만6000명 규모의 미군이 2만4000명 규모로 축소된다. 이는 9500명가량의 감축을 예상했던 수준을 넘어선다. 미 국방부는 감군된 주독미군 가운데 5600명은 유럽에 재배치하고 나머지 6400명은 미국에 복귀시킬 계획이다.

독일 언론 등도 이번 감축 결정이 미치는 영향 등을 상세히 보도했다. 독일 언론에 따르면 바이에른의 빌제크, 그라펜뵈어, 빌트플레켄 지역의 기지와 라인란트팔츠주의 슈팡달헴 공군기지 등이 감군 영향을 받을 것으로 봤다.

쥐트도이체차이퉁은은 "라펜뵈어와 빌제크 기지를 포기하는 것은 안보 정책과 재정적인 면에서 어리석은 일"이라고 비판했다. 그동안 독일에서는 주독미군 감군 가능성이 거론될 때마다, 실제 이행 가능성에 의구심을 표했다. 이번 결정에 대해서도 미 의회 반대 가능성을 포함해, 올해 11월 미국 대선 전에 결정되는 일은 없을 것으로 예상했다.

차이트도이체차이퉁 등 독일 언론은 이번 결정은 야당인 민주당은 물론 여당인 공화당에서도 반발하고 있다는 점도 지적했다. 아울러 그동안 주독미군은 우럽 방어는 물론 미국의 대중동 작전 등에서 중요한 역할을 한 점 등도 지적했다.

