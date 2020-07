이선정, 새벽에 응급실 방문 "지인 강아지에 두 번 물렸어요"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 이선정이 개에 물려 새벽에 응급실을 방문했다는 소식이 전해졌다.

29일 이선정은 자신의 인스타그램에 "#실화냐? #파상풍주사#항생제#화나네 #강쥐#댕댕이맘들#다들아시겠쥬~#애들케어는당연!!#독거노인#새벽에 #응급실#동네병원"라는 글을 올렸다.

이선정은 글과 함께 병원 응급실을 방문한 사진을 올렸다.

사진 속에서 그는 왼손 네 번째 손가락과 다섯 번째 손가락에 붕대를 감고 있다. 네 번째 손가락의 손톱 부분에 피가 가득 묻은 모습이 그녀가 생각보다 크게 다쳤음을 보여주고 있다.

왜 다쳤는지 걱정하는 지인의 질문에 "지인 강아지에게 두 번 물림. 그것도 우리 집에서. 실화냐"라고 대답하며 지인 강아지에게 물림 사고를 당했다는 사실을 전했다.

이선정은 네티즌들의 걱정에 "별일 아니다. 그냥 혹시 모르니까 주사 맞고 온 것"이라며 "걱정해줘서 다들 고맙다"고 말했다. 이에 많은 네티즌은 이선정을 향해 응원을 보냈다.

한편, 이선정은 1995년 김부용의 노래 '풍요 속의 빈곤'에 맞춰 춤을 추는 '맘보걸'로 데뷔 후 MBC 시트콤 '남자셋 여자셋'에 출연하며 인기를 끌었다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr