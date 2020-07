경남지식재산센터, 명서전통시장과 지식재산 창출 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남지식재산센터는 명서전통시장 상인회, 명서시장 문화관광형 시장 육성사업단과 함께 명서전통시장 1층 회의실에서 ‘명서전통시장 육성을 위한 지식재산 창출 협약’을 체결했다고 29일 밝혔다.

각 기관은 이번 협약을 통해 △지식재산권 개발과 등록 및 운용에 대한 협력 ▲지식재산권 확산 및 교육에 대한 협력 ▲지식재산권 관련 네트워크 구축 및 정부지정 협력사업 추진 ▲기타 지식재산권 확산에 관한 사항 등 지식재산 창출을 위해 협력하기로 했다.

명서시장 문화관광형 시장 육성사업단은 2020~2021년 2년간 9억2000만원 예산을 투입해 ‘가치를 디자인하는 명서시장’을 모토로 전통시장 활성화를 위한 다양한 프로젝트를 수행하고 있다.

김규련 경남지식재산센터장은 “전통시장이 앞으로 살아남기 위해서는 특허기술과 접목한 새로운 가치 창출에 주력할 필요가 있다”고 강조했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr