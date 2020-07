[포토]KC대· 등촌중 2곳에 청년창업센터 개소

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)와 KC대학교(총장 이길형)는 29일 오전 10시30분 두 기관 관계자들이 참석한 가운데 청년창업 공간 개소식을 갖고 본격 운영을 알렸다.

이날 문을 연 청년창업 지원 공간은 2곳이다. KC대학교 창의관 지하 1층에 들어선 ‘KC 메이커스’와 등촌중학교 등마루관 1층에 조성된 ‘Youth-Up 센터’다.

‘KC 메이커스’는 청년창업팀 입주 공간 2실과 3D프린터, 각종 공구 등을 갖췄으며, ‘Youth-Up 센터’는 청년창업팀 입주 공간 3실과 협업공간으로 조성됐다.

노현송 구청장은 “창업을 준비하는 청년들에게 도움을 주기 위해 청년창업 지원 공간을 조성하게 됐다”며 “앞으로도 청년 창업가들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 정책을 마련, 적극 지원하겠다”고 말했다.

