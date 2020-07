[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회는 법무부 광주소년원과 민주시민교육 활성화 및 보호소년 교육활동 지원에 대한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲선거전문교육 프로그램 운영 ▲비행예방 및 선도교육 프로그램 개발·지원 ▲민주시민교육 활성화를 위한 협력네트워크 구축 등에 적극 협력키로 했다.

협약식은 미래 주역인 청소년의 민주시민의식 함양의 중요성에 대해 광주시선관위 이명행 상임위원과 광주소년원 김태섭 원장이 공감해 이뤄졌다.

민주시민교육은 지난 1월 공직선거법 개정으로 18세 이상 청소년에게 선거권이 부여됨에 따라 광주소년원의 출소 대기 청소년을 위한 사회적응교육 일환으로 진행될 계획이다.

