속보[아시아경제 김수완 기자] 오세정 서울대 총장은 29일 현재 서울에 있는 캠퍼스를 세종시로 이전하는 방안에 대해 "공식적으로 검토해본 적 없다"고 밝혔다.

오 총장은 이날 국회 교육위 전체회의에서 미래통합당 배준영 의원이 '서울대 세종시 이전설'에 관해 묻자 이같이 답했다.

오 총장은 앞으로 국민적 합의가 있다면 어떻게 할 것인지에 대해선 "공식적 의제가 된다고 한다면 검토하고 의견을 내겠다"면서도 "아직은 공식 논의가 아니라고 보기에 검토하지 않고 있다"고 거듭 강조했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr