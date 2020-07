[아시아경제 김봉주 인턴기자] 영화배우 이상옥이 지난 28일 향년 46세로 별세했다.

고인은 사망 직전까지 췌장암 투병 생활을 해온 것으로 전해졌다.

최근 상태가 악화돼 응급실로 옮겨졌지만 결국 세상을 떠났다.

이상옥은 영화 '소원', '맨홀', '4등', '부산행', '가려진 시간' 등에 출연했다.

이상옥의 비보가 전해지자 애도 물결이 이어지고 있다. 지인들은 고인의 SNS에 추모글을 남기며 애도를 표하고 있다.

고(故) 이상옥의 빈소는 서울 혜화동 서울대학병원 장례식장 13호실이며, 발인은 30일 정오다.

