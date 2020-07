“장수풍뎅이 애벌레 분양해요” … 부산과학체험관 ‘곤충전’

6485마리 곤충의 살아있는 이야기 가족체험

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] “여름방학 온 가족이 함께 즐기는 유익한 시간을 보낼 겁니다.” 다양한 곤충을 살펴보고 체험하는 전시회가 열린다.

부산과학체험관은 여름방학을 맞아 8월 1일~30일 1층 특별전시실에서 ‘곤충 생태체험 특별전’을 연다.

살아 있는 곤충을 관찰하고 체험하는 다양한 프로그램이 가족 관람객을 맞는다. 보기 드문 곤충 456종 6850여 마리가 전시되고 희귀 곤충인 장수하늘소도 만날 수 있다.

첫날인 8월 1일에는 특별 이벤트로 ‘장수풍뎅이 애벌레 분양’ 행사를 한다. 당일 부산과학체험관 홈페이지에서 신청할 수 있다.

관람 희망자는 부산과학체험관 홈페이지에서 예약할 수 있다. 관람료는 1000원이며 체험 재료비는 유료다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 매일 오전 9시 30분부터 오후 4시 30분까지 4회 50명씩 입장할 수 있다.

박현준 부산과학교육원장은 “이번 곤충 생태 체험전은 여름방학에 여는 만큼 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시간이 될 것”이라고 말했다.

