육진수 "첫째·둘째 아들 대하는 태도 달라... 더 노력하겠다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 이종격투기 선수 출신 배우 육진수가 자녀의 교육방법에 대해 노력하겠다고 밝혔다.

28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '공부가 머니?'에서는 육진수 가족이 출연해 아들 육지원의 진로를 고민하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 육진수는 공부와 피아노에 재능을 보이는 중학교 2학년 아들 육지원의 진로문제와 관련해 전문가들의 조언을 받았다.

육지원은 이날 피아노 연주를 하면서 "화려한 곡을 좋아해서 리스트의 곡으로 독학을 시작했다"라며 "요즘은 고전 클래식에 빠져서 연주하고 있다"라고 말했다.

이에 이한나는 "집에 잠깐 왔어도 항상 동생 지우한테만 관심을 가졌다"라며 "가끔 지원이를 만나도 엄마가 지우를 붙들고 있으니까 상처를 받은 것 같았다. 그래서 음악을 시작하면 좋아질 것 같아서 권하게 됐다"라고 말했다.

이어 육지원은 "부모님이 아픈 동생에게 모든 시간을 쏟아 피아노에 의지할 수밖에 없었다"라며 "그때 가족들이랑도 거의 말을 안 하고 짜증나는 일도 너무 많았다. 그게 지속해서 쌓이다 보니까 무기력하고 우울해졌다. 스트레스가 쌓일 때마다 피아노를 쳤는데 기분이 나아졌다. 그래서 자연스럽게 취미가 됐다"라고 설명했다.

하지만 육진수는 아들이 피아노 치는 것을 못마땅해하며 경찰대 진학을 희망하는 모습을 보였다.

육진수는 "내가 평범하지 않은 특이한 직업을 가졌기 때문에 내 아이는 평범하고 안정적으로 살았으면 싶었다"라고 말했다.

특히 육지원은 중학교 2학년임에도 고등학교 수능특강 문제집이나 올림피아드 문제를 풀었다.

이를 지켜본 강용철 전문가는 "쉽게 볼 수 없는 역대급 명장면 중 하나라고 생각한다"라고 말했다.

이어 강 전문가는 "하지만 예고 쪽으로도 도전할 수 있는 기회를 주는 것도 유의미하리라 생각한다"라며 "지원이의 마음을 들여다봐 달라"라고 조언을 건넸다.

이병훈 전문가 또한 "지원이의 MBTI(성격유형검사)가 ENTP 형인데 그가 좋아하는 화학 분야에 대한 관심을 성장시켜달라"라고 당부했다.

그런가 하면 손정선 전문가는 '초조하다'라는 감정 카드를 선택한 지원이의 불안에 대해 "지원이는 가족을 떠나고 싶은 마음과 독립하고 싶은 마음이 강한 상태"라고 말했다.

육지원 또한 "내신 점수 관리하는 것 때문에 힘들다"라며 "부모님이 옆에서 같이 도와주고 이해해줬으면 좋겠다. 그런데 말을 해도 원하는 대답을 못 들을 때가 많다. 부모님과 더 친해져야 할 것 같은데 아빠에게는 '그냥 하고 싶은 대로 해라'라는 말이 듣고 싶다"라고 고백했다.

이에 육진수는 첫째 아들과 둘째 아들을 대할 때 달라지는 자신의 행동을 반성하며 "더 노력하겠다"라고 약속했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr