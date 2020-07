中 비판하던 폼페이오, "韓은 함께 할 민주주의 친구"

미·호,"북미 비핵화협상 지지ㆍ北위협 대응 제재이행 재확인"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국과 호주의 외교ㆍ국방 수장이 반중(反中) 공조를 다지던 중 한국을 협력 대상으로 거론했다. 북미간 비핵화 협상 지지 및 대북 제재 이행에 대한 의지도 재확인했다.

폼페이오 장관은 28일(현지시간) 2+2 회담 및 업무오찬 후 열린 기자회견에서 "나는 유럽, 그리고 인도든 일본이든 한국이든, 오늘 여기 있는 호주든 간에 전세계의 민주주의 친구들이 우리 시대의 도전과제가 이들 나라가 자유를 소중히 여기고 법의 지배에 근거한 경제적 번영을 원하도록 분명히 하는 것이라는 점을 이해한다고 확신한다"며 한국을 거론했다. 그러면서 "우리는 우리 국민들을 위해 이를 이행하는데 함께 할 것"이라고 덧붙였다.

국무부도 별도의 공동성명에서 인도ㆍ태평양이 동맹의 초점이며, 미국과 호주가 안전하고 번영하며 폭넓고 규칙에 근거한 지역을 유지하기 위해 네트워크화된 동맹과 파트너십을 강화하는데 있어 아세안, 인도, 일본, 한국, '파이브 아이즈'(Five Eyes) 등과 나란히 협력한다는 점을 재확인했다.

미국과 호주는 북미간 비핵화 협상 지지 및 대북 제재 이행에 대한 의지도 재확인했다.

국무부는 공동성명에서 양국 장관들이 미국과 북한간 비핵화 협상에 대한 지지와 북한의 핵ㆍ탄도 미사일 프로그램에 의해 가해지는 안보와 역내 안정에 대한 위협에 대응하기 위해 대북 제재를 완전하게 이행하겠다는 의지를 확인했다고 전했다.

북미간 비핵화 협상이 장기간 교착 국면을 맞은 가운데서도 외교적 해결을 위한 북미 대화 재개를 지지하는 동시에 제재 이행 의지도 분명히 함으로써 대화와 압박 투트랙 기조를 재확인한 차원으로 보인다.

이날 언급은 김정은 북한 국무위원장이 '자위적 핵 억제력'을 거론, "핵 보유국으로 자기발전의 길을 걸어왔다"고 밝힌 후 나왔다.

한편 공동성명은 장관들이 최근의 강압적이고 불안정을 야기하는 인도ㆍ태평양 지역에서의 행동들에 대한 심각한 우려를 표명했으며, 중국의 해양 주장이 국제법 하에서 유효하지 않으며 중국은 남중국해에서의 영유권을 주장할 수 없다는 점을 확인했다.

