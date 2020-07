속보[아시아경제 한승곤 기자] 모더나가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 가격으로 코스당 50~60달러(6~7만원)를 책정했다고 28일(현지시간) 파이낸셜타임스 등 외신이 전했다.

