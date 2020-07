LG OLED, 하반기 애플에 대량 공급 전망

[아시아경제 이창환 기자] 애플의 아이폰 신제품에 LG디스플레이의 OLED(유기발광다이오드) 패널이 대량으로 공급될 것이라는 전망이 나왔다.

28일 일본의 니혼게이자이신문은 LG디스플레이가 올 하반기 출시하는 신형 아이폰(아이폰 12시리즈)에 OLED 패널 2000만장 가량을 공급한다고 보도했다.

이는 하반기 애플 신제품의 20~25%의 비중으로 추정된다.

애플은 지난해 출시된 아이폰11 시리즈의 경우 2종은 OLED, 1종은 액정표시장치(LCD) 패널을 탑재했다. LG디스플레이는 이 가운데 500만장가량의 OLED 물량을 애플에 납품해왔으나 삼성에 비해 비중은 미미했다.

스마트폰 모바일 OLED의 최강자인 삼성 OLED는 모바일용 OLED 시장의 90% 이상을 장악하고 있고, 애플 모바일 OLED에 대해서는 97∼98%의 점유율을 누린 것으로 알려져 있다.

그러나 LG디스플레이가 하반기에 2000만장을 애플에 납품할 경우 삼성의 압도적인점유율이 줄어들고 LG와 경쟁 구도가 형성될 전망이다.

