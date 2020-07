[아시아경제 이창환 기자] 일본의 닛산 자동차가 2년 연속 거액의 손실을 낼 것으로 예상된다.

닛산은 2020회계연도(2020년 4월∼2021년 3월)에 연결 재무제표 기준 6700억엔(약 7조6189억원)의 순손실을 낼 것으로 예상된다고 28일 발표했다.

지난해에도 6712억엔(약 7조6308억원)의 순손실을 냈는데 2년 연속 거액의 적자를 기록할 전망이다. 올해 영업손실은 4700억엔(약 5조3446억원)으로 창사 후 최대치가 될 것으로 닛산은 예상했다.

올해는 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 공장이 가동을 멈추고 판매량이 감소한 영향을 크게 받은 것으로 해석된다.

닛산은 구조조정의 일환으로 인도네시아 공장을 폐쇄하는 등 세계 곳곳에서 사업을 접거나 재편하기로 했다.

한국에서는 불매 운동의 충격까지 겹쳐 닛산과 인피니티 브랜드가 올해 말 철수한다.

