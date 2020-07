스와니코코, 신약개발 뉴메이스와 공동연구개발 MOU

[아시아경제 유현석 기자] 스와니코코는 28일 신약개발 바이오 벤처기업 뉴메이스와 업무협약서(MOU)를 체결하면서 각 사가 보유하고 있는 기술과 역량을 활용해 화장품 원료물질 개발을 위해 적극 협력하기로 합의했다고 밝혔다.

양사는 협약에 따라 ▲화장품 원료물질 공동개발 ▲화장품 제품화 공동개발 ▲정부정책 과제수행 등을 협력하게 된다.

지난 10년간 자연유래 성분만을 분석하고 연구해온 스와니코코의 노하우와 줄기세포 유래 나노베시클을 이용한 신약개발에 노하우가 있는 뉴메이스의 기술력이 만나 시너지를 이룰 것으로 양사는 기대하고 있다. 특히 개발된 원료는 스와니코코의 제품에 우선사용권을 부여하기로 합의됐다.

이승우 스와니코코 대표는 “당사가 화장품 원료개발에 나선 것은 이번이 처음”이라면서 “이번 뉴메이스와의 업무협약을 시작으로 보다 차별화 된 화장품 원료개발과 혁신적인 제품을 선보일 수 있도록 최선을 다할 예정이며, 앞으로도 다양한 오픈 이노베이션을 통해 화장품 트렌드를 선도해 나갈 예정”이라고 전했다.

