[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 주뉴욕 총영사관은 장원삼 총영사가 25일 펜실베이니아주 몽고메리카운티에서 열린 '한국전 기념 한미동맹 평화공원' 준공식에 참석해 축사를 하고 참전용사들의 희생과 헌신에 감사의 뜻을 전달했다고 27일 밝혔다.

한국전 기념 한미동맹평화공원은 한국전 참전 용사들의 희생을 기리고 지속적인 한미우호관계를 증진과 한미동맹 강화를 모색하기 위해 마련됐다.

장 총영사는 하루전인 24일에는 필라델피아 한인회와 함께 한인 밀집 거주지역인 필라델피아 35구역 경찰서에 마스크 2000매를 기증하고 한인 동포 사회 안전에 대한 관심을 당부했다.

필라델피아 한인사회는 지난 6월 초 흑인 조지 플로이드 사망 사건에 항의하는 시위 과정에서 발행한 약탈로 큰 피해를 본 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr