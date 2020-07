국회 과방위 첫 업무보고서 여야 '기싸움'…"KBS 사장 불러라" 충돌

[아시아경제 조슬기나 기자] 정부 업무보고가 예정된 28일 국회 과학기술방송정보통신위원회 전체회의에서 여야가 법안 상정 문제와 양승동 KBS 사장의 출석 문제 등을 둘러싸고 시작부터 기 싸움을 벌였다.

미래통합당 간사인 박성중 의원은 이날 개회 직후 의사진행 발언을 통해 "법안 소위 구성도 안됐는데 법안을 상정하는 것은 말이 안 된다"며 "간사 간 합의를 거치고 난 뒤에 해야지 이게 뭐하는 것이냐"고 문제를 제기했다. 야당을 배려하지 않는 독단적 운영이라는 주장이다.

그는 이른바 검언유착 논란과 관련해 "KBS의 양 사장을 출석시켜야 한다고 여당 간사에게도, 과방위원장에게도 전했지만 한번도 협의한 적이 없다"고 지적했다. 이어 "KBS는 과방위 소관 기관장이다. 필요하면 불러야 한다"며 "이건 양당 간사 합의 사항도 아니다. 국민적 의혹의 사건을 업무보고에서 제외하는 건 도무지 납득이 안 된다"고 목소리를 높였다.

이날 박 의원을 비롯한 미래통합당 의원들의 자리에는 'KBS·MBC 조작방송 철저한 진상규명'이라고 적힌 종이가 부착됐다.

같은 당의 박대출 의원 역시 채널 A 보도와 관련해 KBS 내부 게시판에 녹취록 일부가 게재됐다가 삭제된 점을 지적하며 "KBS에 요구해 통화 녹취록 전문을 오늘 오후 회의전까지 제출해달라. 철저한 진상 규명을 위해 필요하다"고 주장했다. 통합당은 KBS가 지난 주 남부지역 폭우에 국가재난방송을 하지 않은 점 등도 문제점으로 꼽았다.

반면 더불어민주당 간사를 맡고 있는 조승래 의원은 사전에 합의가 없었다는 통합당의 주장에 반박했다. 조 의원은 "임의적이고 단독으로 진행했다는 통합당 측 주장에 유감을 표한다"면서 "28일 업무보고와 법안상정, 소위 구성을 동시에 하고, 소위에서 의결되는 내용이 있으면 30일 의결하는 것으로 위원장과 함께 합의했다고 생각한다"고 설명했다.

또한 그는 KBS 사장 출석과 관련해서는 "통화 당시 부적절하다고 말했다"며 "협의가 없었던 것이 아니다. 협의 거부가 아니라, 이 시점에 양 사장의 출석은 부적절하다고 생각해 동의하지 않은 것"이라고 맞받아졌다. 그는 "국회에서 방송사의 개별보도에 대해 항의를 하기 시작하면 공영방송의 독립성과 자율성을 훼손한다"며 "(KBS의 오보는) 방송통신심의위원회와 검찰 등에 맡기면 된다"고 강조했다.

우상호 민주당 의원 역시 "20년 이상 정치하면서 KBS, MBC 사장을 부르라는 것은 뜬금없다. 업무보고 때 부른 적이 있느냐"며 "우리가 야당일 때는 항의할 일이 있으면 개별 방송사를 찾아갔지, 언론사 사장을 부른 적이 없다"고 지적했다.

여야 의원들의 충돌이 이어지자 박광온 의원장은 간사 협의를 진행하도록 중재한 후 당초 법안 상정 뒤에 예정됐던 정부 업무보고를 앞당겨 진행하도록 일정을 조정했다. 이날 과방위는 법안 상정을 비롯해 과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 원자력안전위원회 업무보고가 진행 중이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr