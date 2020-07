새마을금고 자산 200조 시대

[아시아경제 김민영 기자] 새마을금고가 총자산 200조원 시대를 열었다.

새마을금고중앙회는 지난 24일 기준으로 자산 200조56억원을 기록해 총자산이 200조원을 돌파했다고 28일 밝혔다. 2012년 9월 말 100조원 달성 뒤 약 8년 만에 이룬 성과다.

새마을금고는 이러한 자산 증가는 고객의 신뢰 덕분이라고 설명했다. 새마을금고는 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시 다른 금융회사들과 달리 공적자금 없이 위기를 극복하고, 예금자보호제도 역시 1983년 선진적으로 도입하는 등 시스템의 안정성을 인정 받았다. 또 2008년부터 시작한 정책자금대출은 현재 누적 취급 기준 5조원을 넘어섰다.

1963년 경상남도 지역에서 처음 생긴 새마을금고는 60여년의 역사 동안 지역 사회 관계형 금융의 밑바탕을 다져 왔다. 지난달 말 기준 금고 수 1300개, 점포 수는 3225개에 달한다. 거래 회원 수도 2064만명에 달해 만 19세 이상 성인 국민(약 4300만명) 2명 중 1명가량이 조합원이다.

박차훈 새마을금고중앙회장은 “자산 200조원에 걸 맞은 사회적 책임을 완수하고, 지속적인 혁신으로 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대에 대응하겠다”고 밝혔다.

