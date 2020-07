현대차, 2020 퓨처 모빌리티 대상 수상

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 미래 모빌리티 산업에서의 지속적인 혁신을 인정받았다.

현대차는 28일 대전 카이스트 학술문화관에서 이상엽 현대디자인담당 전무, 하학수 현대상용디자인실 실장, 현동진 로보틱스랩 실장이 참석한 가운데 ‘2020 퓨처 모빌리티 상’ 상용차, 1인 교통수단 부문 대상을 받았다.

‘퓨처 모빌리티 상(Future Mobility of the Year)’은 3가지 부문(승용차·상용차·1인 교통수단)에서 세계 최초로 콘셉트카를 대상으로 수상작을 선정한다. 특히 올해는 독일 카 매거진 게오르그 카처, 영국 BBC 탑기어 매거진 찰리 터너 등 총 11개국 자동차 전문기자 16명이 71종의 콘셉트카를 대상으로 심사를 진행했다.

현대차는 ▲수소전용 대형트럭 콘셉트카 ‘HDC-6 넵튠’ ▲빌트인 e-스쿠터로 2관왕을 달성했다.

‘2019 북미 상용 전시회’에서 첫 선을 보인 수소전용 대형트럭 콘셉트카 ‘HDC-6 넵튠’은 20세기 초 기계·기술의 발전을 상징하는 기관차의 형태를 현대적으로 재해석된 콘셉트카로, 미래 친환경 상용차 시대로의 전환을 선도하겠다는 현대차의 의지가 담겨있다.

현대차가 2017 CES에 '아이오닉 스쿠터' 콘셉트로 최초 선보였던 '빌트인 e-스쿠터'는 향후 출시될 신차에 선택 사양으로 탑재하는 것을 검토 중이다. 전동 스쿠터가 차량에 탑재되면 차량의 운행 과정에서 발생하는 전기를 활용해 자동으로 충전되고, 사용자는 목적지에서 충전된 전동 스쿠터를 꺼내 간편하게 이용할 수 있다.

이상엽 현대디자인담당 전무는 “넵튠은 차세대 수소전기차의 위상과 기술을 보여주는 앰버서더(ambassador)와 같은 콘셉트카다. 현대차가 글로벌 수소 모빌리티 사업의 리더로써 제시하는 비전과 고객가치를 미래지향적 디자인에 담았다.”고 말했다.

현동진 현대차 로보틱스랩 실장은 "빌트인 e-스쿠터는 휴대성과 편의성을 두루 갖추고 있는 제품으로 개인 소유형 라스트마일 모빌리티 시장에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

