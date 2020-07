티몬, 라이브커머스 통해 '실시간 판매 배틀' 진행

웹 예능 '쑈트리트 파이터' 첫 생방송 판매 중계

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 28일 오후 9시 자체 라이브커머스 '티비온'에서 '쑈트리트 파이터'의 첫 생방송 판매를 진행한다고 밝혔다. 쑈트리트 파이터는 셀럽들이 라이브커머스를 통해 판매 경쟁을 벌이는 신개념 웹 예능이다.

생방송에는 총 3개 팀이 참여한다. 세 팀이 2시간 동안 판매 대결을 펼치고 MC 황광희와 이지혜는 판매 실황을 중계한다. 방송인 알베르토 몬디와 럭키가 한 팀, 랩퍼 퀸와사비와 유명 작곡가 1인이 또 다른 팀을 이룬다. 박영진은 동료 개그맨 이세진과 팀을 구성해 참여한다.

각 팀들의 판매 물품도 정해졌다. '알베르토·럭키팀'은 덴티오 속가글, '퀸와사비팀'은 춘천 더잭슨나인스호텔 숙박권, '박영진·이세진팀'은 바디프로 마사지건을 대결 품목으로 내세웠다. 티몬에서 온라인 최저가로 제공하는 상품들로, 각 팀의 판매 전략과 역량에 따라 성과가 갈릴 것으로 예상된다.

생방송은 오후 9시 티몬 모바일 앱과 PC 웹의 배너를 눌러 시청할 수 있다. 티몬에서 '쑈트리트 파이터'를 검색해도 된다. 제품은 생방송 중 티비온을 통해서만 구매할 수 있다. MC들의 중계 방송은 티몬 유튜브 채널에서도 볼 수 있다. 이진원 티몬 대표는 "라이브커머스와 예능프로그램의 결합, 셀럽들의 판매 대결 등 쇼핑과 재미 두 가지 즐거움을 모두 선사할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr