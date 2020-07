광물公 해외사업 축소…광해公 "통합반대"(종합)

"자본잠식 상태…빚 떠안는 꼴"

정치권은 통합작업 서둘러

[아시아경제 문채석 기자]한국광물자원공사와 한국광해관리공단의 통합 문제를 둘러싼 갈등이 갈수록 커지고 있다. 광해관리공단 측에서 공사의 나빠진 재무 구조를 문제 삼고 있다. 광물자원공사는 주요 현금 창출원(캐시카우)인 호주 석탄광산 두 곳의 지분을 해외에 넘겼지만, 정치권은 광물자원공사와 광해관리공단의 통합 작업을 서두르고 있다.

27일 광해관리공단의 교섭대표 노동조합인 우리노조는 정선 공동추진위원회 등 강원도 폐광지역 사회단체와 함께 정부세종청사 앞에서 합병에 반대하는 시위를 했다. 이들은 지난달 26일 이장섭 더불어민주당 의원이 대표 발의한 '한국광업공단법'이 통과되면 자본잠식 상태에 놓인 광물자원공사를 공단이 떠안아야 한다며 불만을 제기했다.

업계에 따르면 광물자원공사는 호주 해외광산 스프링베일과 앙구스플레이스 보유 지분 25%를 지난달 센테니얼자산운용에 조건 없이 양도했다. 공사가 사들인 두 광산의 채굴 가능 기간은 각각 18년, 6년 남아 있었다. 유연탄 가격이 2018년 초 t당 90달러에서 올해 40달러로 하락하면서 수익성이 낮아져 광산 운영비와 광구 탐사 비용 부담이 커졌기 때문이다.

광물자원공사의 빚은 늘고 정부는 고강도 구조조정 주문을 하고 있다. 광물자원공사의 부채액은 2016년 8000억원에서 지난해 2조5000억원으로 세 배 넘게 불었다. 정부는 지난 21일 '해외자원개발 혁신 제2차 태스크포스(TF)'를 꾸려 앞으로 6개월간 공사와 공사의 재무 관리 및 구조조정을 점검한다고 밝혔다.

산업통상자원부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 저유가, 세계 에너지시장의 투자 위축 등이 맞물려 1차 TF(2017년 11월~2018년 7월 활동) 권고에 따른 공사의 구조조정이 성과를 내지 못했다고 진단했다. 2차 TF는 해외자원개발 주요 프로젝트 및 공기업 재무 상황 객관적 재평가, 공기업-민간 자원개발 추진체계 논의 등을 한다.

합병을 둘러싼 광물자원공사와 광해관리공단의 입장은 극과 극이다. 공사는 ▲해외자원 개발 기능을 제외한 나머지 기능을 보존하고 ▲보유한 자원개발 자산을 통매각하는 게 아니라 전략적으로 매각할 수 있으며 ▲'탐사-개발-복구'의 자원개발 전(全) 주기를 통합 공단이 수행할 수 있게 된다고 긍정적인 면을 강조한다.

광물자원공사 관계자는 "공단의 신규 해외자원개발 사업이 정부 정책에 따라 2016년부터 중단된 게 사실"이라면서도 "광해관리공단으로 통합되면 광물자원공사가 지분을 보유한 자산을 해외에 헐값에 전량매각하는 게 아니라 전략적으로 협상을 할 길이 열리게 돼 재무 개선에도 도움이 될 것"이라고 설명했다.

광해관리공단 측은 ▲강원랜드의 배당금이 공단의 주 사업인 폐광지역 복구가 아니라 공사의 빚을 갚는 데 흘러 들어가고 ▲폐광지역 복원(공단)-광산 개발(공사) 업무 간에 시너지 효과가 제한적일 것으로 본다.

홍기표 광해관리공단 우리노조 위원장은 "공단과의 통합에 따른 긍정적 효과는 찾기 어렵고, 지역 사회의 반발과 공단의 배당금이 공사의 채무 상환에 쓰일 것이란 우려 등 예상 부작용은 많다"며 "광산 안전 관리, 광업권자 융자 지원 등 국내 사업 중 일부 업무는 공사와 비슷한 면도 있지만 공단 업무의 90%가 폐광지역 복원인데 새 광산을 개발하는 공사 인력과 어떻게 시너지를 낼 수 있겠나"라고 말했다.

