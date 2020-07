미·중 갈등속 글로벌 리더십 경쟁도 팽팽

갤럽 글로벌 리더십 조사 결과

트럼프 취임후 美 글로벌 리더십 지지율 급락

中은 시진핑 취임 후 상승세..美와 대등한 경쟁

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령의 2017년 취임 이후 미국의 글로벌 리더십에 대한 지지율이 3년 연속 30% 초반대를 기록하며 역대 최저치 수준을 맴돌고 있다. 특히 트럼프 대통령이 연일 공격중인 중국의 리더십에 대한 지지율은 32%로 미국과 대등한 수준을 기록하며 미국에 맞서고 있음이 다시 확인됐다.

27일(현지시간) 여론조사기관 갤럽이 작년 3월부터 올해 2월까지 1년간 전 세계135개국의 국민 1000명씩을 대상으로 실시한 조사에 따르면 미국의 글로벌 리더십을 지지한다는 응답은 33%에 불과했다.

올해 조사 결과는 트럼프 대통령 취임 첫해인 2017년의 30%, 2018년의 21% 보다는 소폭 상승했지만 여전히 국제사회의 신뢰를 얻지 못하고 있음을 보여주고 있다. 버락 오바마 전 대통령의 재임 마지막 해였던 2016년의 지지율은 48%였다.

이번 조사에서 독일은 지지율이 44%로 3년 연속 1위에 올랐지만 중국과 러시아는각각 32%, 30%로 미국과 2위 경쟁을 벌였다. 중국은 1년전에 비해 1%포인트 하락했지만 시진핑 국가주석 취임 당시 29%보다는 높은 수준을 기록하고 있다. 중국은 미국과 대응한 수준에서 리더십 경쟁을 벌이고 있는 셈이다.

트럼프 대통령에 대한 불만은 유럽과 아시아지역에서 높게 나타났다. 취임 후 무역ㆍ안보 등을 놓고 계속 충돌한 유럽의 지지율이 24%로 가장 낮았고. 아시아에서의 지지율은 32%에 그쳤지만 한국의 경우 41%로 역내 평균에 비해 다소 높은 수준을 기록했다. 한국의 지지율도 오바마 전 대통령의 재임 마지막 해인 2016년의 53%를 크게 밑돌았다. 지지하지 않는다는 응답은 47%였다. 한국의 지지 응답은 2017년 39%, 2018년 44%로 트럼프 대통령 재임 기간 내내 40% 전후 수준을 맴돌고 있다.

모하메드 유니스 갤럽 편집장은 "미국 리더십의 이미지는 상대적으로 낮은 상태를 유지했다"며 "3년 간 미국은 가장 가까운 일부 동맹국으로부터도 역사상 낮은 수준의 평가를 받았다"고 말했다.

그는 이번 조사에는 미국의 대응이 비판을 받는 신종 코로나바이러스 감염증 대유행 상황이 반영돼 있지 않다며 감염률 통제 실패로 미국의 리더십에대한 이미지는 심각하게 영향받을 수 있다고 전망했다. 내년 조사에서는 미·중에 대한 지지율이 달라질 수도 있음을 경고한 셈이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr