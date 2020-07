신현준 측 "명예훼손 고소? 조만간 맞대응할 예정"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 신현준 측이 신현준 전 매니저 김모 씨로부터 명예훼손 혐의로 피소된 가운데 "조만간 고소장을 접수할 예정이다"라고 밝혔다.

27일 신현준의 법률대리인 법무법인 평안 이영만 변호사는 "신현준 전 매니저 고소와 관련해 아직 전해 들은 것이 없다"라며 "기사를 보고 확인을 했다. 신현준 역시 갑질과 관련해 사실무근이라고 입장을 밝혔기에 고소를 준비할 것이다"라며 이같이 말했다.

이어 "10년 전에 일어난 일이라 준비하는 데 시간이 걸릴 것으로 보고 있다"라고 덧붙였다.

앞서 신현준의 전 매니저 김모 씨는 신현준의 매니저로 일할 당시 갑질을 당했다고 폭로해 논란이 된 바 있다.

매니저 김모 씨는 신현준이 폭언을 비롯해 비합리적인 정산, 개인적인 잔심부름 등을 시켰다고 밝혔다.

이에 신현준 측은 "흠집 내기가 도를 넘었다. 반박 자료를 수집했고, 거짓이 진실을 이길 수 없다는 사실을 증명해 보이겠다"라며 "거짓투성이인 김 씨는 물론 이 사람이 제공하는 허위사실을 유포하는 행위에 대해서도 법적인 책임을 지게 할 것"이라고 말했다.

