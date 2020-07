[속보] 새벽까지 남해안 일대 또 큰 비…호우 대처 중대본 가동

속보[아시아경제 허미담 기자] 행정안전부는 남해안을 중심으로 집중 호우가 예보됨에 따라 27일 오후 4시30분부터 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계 비상 근무에 들어갔다고 밝혔다.

행안부는 관계부처와 지방자치단체에 공사장 안전관리, 배수펌프장 가동 준비 등 사전조치를 요청하고, 인명피해 예방에 만전을 기해야한다고 당부했다.

