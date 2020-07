[아시아경제 차민영 기자] 해비치 호텔앤드리조트 제주는 여름 방학 시즌을 맞아 ‘키즈 파라다이스 패키지’를 다음달 31일까지 판매한다고 27일 밝혔다.

패키지에는 4인 가족이 편안하게 머무를 수 있는 리조트 스튜디오 트윈 객실 1박이 포함된다. 야외 수영장 4인 이용과 물놀이 시에 아이들에게 즐거움을 더해 줄 어린이 모래 놀이 세트 1개를 증정한다. 이디 조식 뷔페 4인 이용과 리조트 레스토랑 5만원 이용권도 제공한다. 패키지 가격은 319,500원부터이다.

한편, 해비치 호텔앤드리조트 제주에는 100평 규모의 어린이 교육 놀이 공간 ‘모루’와 실내 키즈 놀이터 ‘놀멍’ 등 무료 이용 가능한 어린이 시설이 마련돼 있다. 보드 게임 공간 ‘모드락’, 스포츠 및 게임을 즐길 수 있는 ‘엔터테인먼트 존’ 등도 있다.

