갤럭시노트20 S펜 '레이저 포인터'로 진화

포인터 색상과 크기, 속도도 설정 가능

포인터 부분만 밝게 '스포트라이트 모드'도

[아시아경제 한진주 기자] 다음달 출시되는 갤럭시노트20의 S펜을 레이저 포인트로 사용할 수 있게 된다.

26일(현지시간) 유튜브 채널 지미이즈프로모는 갤럭시노트20의 S펜 기능 중 포인터 기능을 작동하는 영상을 소개했다. 갤럭시노트10에서 도입된 '에어액션'에서 한 걸음 나아가 원하는 색상과 크기, 속도를 설정해 프레젠테이션에서 S펜을 유용하게 쓸 수 있다.

S펜 버튼을 길게 누른 상태에서 펜을 흔들면 포인터로 사용할 수 있다. PC에서 마우스를 누르듯 S펜 버튼을 누르면 단거리에서 화면 탐색과 이동이 가능하다. 버튼을 누른 상태에서 S펜을 이동시키면 스마트폰 화면을 위아래로 움직이는 스크롤 모드가 된다. 버튼을 두 번 누르면 주변이 어두워지고 포인터 부분만 밝은 원으로 표시되는 '스포트라이트 모드'로 변한다.

삼성의 덱스 모드와 결합하면 활용도가 더 높아질 것으로 기대된다. IT 팁스터인 맥스 웨인바흐는 갤럭시노트20에서 덱스를 무선으로 지원할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다. 덱스란 스마트폰 화면을 PC나 TV 모니터 화면에 띄워 사용할 수 있는 기능으로, 지금까지는 유선 연결만 지원했다. 무선으로 스마트폰과 모니터를 연결한 상태에서 포인터 기능을 이용할 수 있게 되면 프레젠테이션을 더 효율적으로 진행할 수 있게 된다.

S펜의 반응속도도 9ms로 대폭 단축된다. 다만 울트라 모델에서만 9ms의 지연속도를 갖춘 S펜이 지원되고 일반 모델의 경우 26ms 수준으로 지원될 가능성이 높다.

한편 갤럭시노트20는 오는 8월5일 갤럭시 언팩에서 공개된다. 갤럭시노트20은 엣지가 거의 사라진 평평한 화면에 6.7인치와 6.9인치 울트라 모델로 출시된다. 카메라는 울트라 모델의 경우 1억800만 화소, 기본 모델은 6400만 화소를 지원한다. 줌 기능은 울트라에서 50배까지 지원하며 일반모델의 경우 3배 광학줌까지만 지원한다. MS의 클라우드 게임을 이용할 수 있도록 '엑스박스 게임 패스도 제공될 것으로 예상된다. 국내에서는 다음달 21일 정식 출시된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr