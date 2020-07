동원F&B, 웹툰 ‘뽀짜툰’ 캐릭터 담은 ‘뉴트리플랜 건강프로젝트’ 4종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B의 펫푸드 전문 브랜드 뉴트리플랜이 다음웹툰과 협업해 ‘뽀짜툰’의 캐릭터가 그려진 반려묘용 기능성 습식캔 ‘뉴트리플랜 건강프로젝트’ 4종을 출시했다고 27일 밝혔다.

다음웹툰은 카카오페이지의 사내독립기업(CIC)으로, 2003년 국내 포털 최초로 웹툰 서비스를 시작했으며 영상, 캐릭터, 단행본 등 다음웹툰의 작품을 기반으로 만들어진 2차 저작물이 500여 개에 달하는 웹툰 플랫폼이다.

뽀짜툰은 반려묘와 함께 살고 있는 작가의 일상을 그린 웹툰으로, 반려묘에 대한 섬세한 묘사와 공감되는 이야기로 반려인들의 사랑을 받고 있는 작품이다. 다음 웹툰 펫 카테고리 내 인기 순위 1위를 기록 중이며, 뽀짜툰 캐릭터들은 다이어리, 달력, 이모티콘 등 다양한 상품으로 출시될 만큼 인기가 많다.

뉴트리플랜 건강프로젝트 4종은 뽀짜툰 캐릭터 3종(포비·봉구·꽁지)이 각각 캔 디자인에 그려져 있으며, 제품당 각기 다른 표정의 4가지 디자인으로 구성됐다. 그중 ‘체중조절&관절’ 제품은 소비자가 직접 뉴트리플랜 공식 소셜 네트워크서비스(SNS)와 작가 SNS에서 진행된 설문에 참여해 디자인에 들어갈 캐릭터를 선정하는 등 출시 전부터 반려인들의 뜨거운 관심을 모았다.

뉴트리플랜 건강프로젝트 4종은 각각 장건강, 피부건강, 체중조절, 면역을 돕는 기능캔 4종으로 구성됐다. 고양이 필수 아미노산인 타우린을 풍부하게 함유한 참치를 주원료로, 각각 면역력 증진에 도움이 되는 홍삼과 장건강 및 배변상태 개선을 돕는 이눌린 등 다양한 영양 성분이 함께 담겨 있다.

가격은 160g 1개에 1500원이며, 동원F&B가 운영하는 펫 전문몰 츄츄닷컴을 비롯해 전국 할인점과 펫 전문점 등에서 구입할 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr