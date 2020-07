경기도청에 '한반도기(旗)' 걸린다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이달 27일부터 다음 달 15일까지 남북 평화의 상징인 '한반도기'를 수원 경기도청과 의정부 경기도청 북부청사에 동시 게양한다.

도 관계자는 27일 "대북전단 살포 문제 등으로 급격히 경색된 남북관계를 경기도 주도로 풀어가고 한반도 평화와 번영, 경기도민의 통일의지를 대외에 알리기 위한 노력의 하나로 올해 정전 협정일(7월 27일)을 기점으로 광복절(8월 15일)까지 게양하기로 했다"고 설명했다.

이번 한반도기 게양은 '개성공단ㆍ금강산관광 재개 범국민운동 경기도본부'의 요청을 이재명 경기도지사가 수용하면서 이뤄졌다.

앞서 지난 8일 '개성공단ㆍ금강산관광 재개 범국민운동 경기도본부'는 이재강 경기도 평화부지사를 면담하고 "통일의 관문, 남북교류협력의 중심인 경기도에서 통일 의지를 대내외에 알리고 도민의 평화를 향한 염원을 표출할 수 있도록 해 달라"고 요청했다.

도는 앞서 최근 도민의 안전과 평화를 위협하는 불법 대북전단의 살포 방지를 위해 도내 접경지에 위험구역을 설정하고, 상시 현장단속 대응반 운영, 관련 단체에 대한 고발 등을 과감하게 추진했다.

한편, 도는 작년 12월 새마을기 상시 게양을 폐지하고 '새로운 경기 공정한 세상을 열겠다'는 의지를 담아 세월호기 등을 주요 기념일에 게시했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr