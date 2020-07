"코로나19로 매출 반토막" … '종로 주얼리산업'에 협동로봇 지원

서울디지털재단, 제조공정 혁신·제품 경쟁력 확보 도모

[아시아경제 조인경 기자] 서울디지털재단은 27일 협동로봇 개발사인 뉴로메카, 한국주얼리산업진흥재단과 '협동로봇을 활용한 종로 주얼리 산업 활성화를 위한 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.

이번 사업은 침체돼 가는 서울의 전통제조업에 협동로봇을 투입, 제조공정의 디지털 전환을 도모하고 작업자와 로봇이 공존할 수 있는 스마트시티 서비스 모델을 육성하고자 마련됐다.

종로 주얼리산업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 주문량이 줄어들면서 업체마다 단축근무를 시행하고 근로자의 임금을 삭감하는 등 어려움을 겪고 있다. 2018년 고용노동부 발표 자료에 따르면 종로·중구 귀금속 사업장 3271곳 중 16.1%(529곳), 종사자 7635명 중 24.2%(1849명)만 고용보험에 가입돼 있어 귀금속 소상공인들은 휴업에 따른 고용유지지원금 혜택도 받을 수 없는 처지다.

각 기관은 이번 협약을 근거로 협동로봇을 활용한 주얼리산업의 디지털 전환을 위해 ▲주얼리 제조 표준공정 발굴 ▲협동로봇 설치?공정 지원 시스템 개발 ▲현업자 기술지원 및 교육 등을 추진하게 된다.

디지털재단과 주얼리재단은 주얼리 제조에 도입할 협동로봇 개발을 위해 유해물질이나 위험한 공정으로부터 작업자를 보호하고 단순 반복 공정에서 오는 피로도를 줄일 수 있는 공정을 도출했으며, 이를 기반으로 주얼리 제조를 위한 시스템 설계와 공정에 활용 가능한 그립퍼·툴 개발 및 주변 설비 제작에 착수한다.

디지털재단은 또 협동로봇 지원을 위해 종로에 위치한 주얼리 제조기업 2개사를 선정했으며, 예비 창업자 및 1인기업 육성을 위해 서울주얼리지원센터 공동작업장에 로봇을 활용한 제조 등을 추가 지원할 예정이다. 향후 협동로봇을 수단으로 코로나19를 타개할 수 있는 방안을 마련하고 전통산업의 디지털 전환에도 나설 계획이다.

이원목 서울디지털재단 이사장 직무대행은 "디지털 신기술을 바탕으로 제조업을 혁신하고 경쟁력을 확보하는 서울형 디지털 뉴딜의 대표적인 사례가 될 것"이라며 "이러한 디지털 전환이 포스트코로나 시대에 제조업이 나아가야 할 방향"이라고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr