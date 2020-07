중국 코로나19 '재비상'…신규 확진자 34명

우루무치, 다롄 하루 확진 29명으로 급증

다롄 항공편 일부 취소

[아시아경제 임온유 기자] 중국 서부와 동북부 지역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자가 속출하고 있다.

중국 국가위생건강위원회는 지난 24일 전국(본토)에서 신규 확진자 34명, 무증상 감염자 74명이 발생했다고 25일 밝혔다. 확진자 가운데 해외 유입이 아닌 본토 발병은 29명이다. 하루 전 15명의 약 2배로 급증했다.

지역별로는 서부 신장 위구르 자치구에서 20명, 동북부 랴오닝성에서 9명이 각각 보고됐다. 수도 베이징에서는 19일 연속 확진자가 없지만, 신장 우루무치와 랴오닝 다롄을 중심으로 환자가 늘어나는 추세다.

신장에서는 확진자 20명과 무증상 감염자 38명이 새로 확인됐는데 이들 모두 주도인 우루무치에서 발병했다. 신장에는 현재 병원에서 치료받는 확진 환자만 115명으로 늘어났다. 의학 관찰을 받는 사람은 7000명이 넘는다.

랴오닝성의 신규 확진자 9명은 전원 다롄에서 나왔으며 무증상 감염자 27명 가운데도 26명이 다롄에 있다. 다롄시에서는 수산물 가공업체에서 환자가 집중적으로 발생하고 있다. 전날 '전시상태'를 선언한 다롄에서는 일부 항공편이 취소되기도 했다. 다롄 당국은 주민들에게 도시 밖으로 나가지 말 것을 요구했다. 타지역으로 이동하려면 사전에 코로나19 핵산검사 음성 판정을 받아야 한다.

한편 코로나19 3차 확산으로 비상 상태에 처한 홍콩에서는 전날 신규 확진자가 역대 최다인 123명이 나왔다. 이 중 115명이 지역 발생이다. 이로써 홍콩의 누적 확진자는 2372명으로 늘었다. 홍콩 당국은 병원과 격리 시설이 빠르게 수용 능력 한계치에 가까워지고 있다고 말했다.

사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 국가위생건강위원회는 기술 교류를 강화하고 코로나19 대응 경험을 공유하는 등 홍콩에 모든 필요한 지원을 할 것이라고 홍콩 보건 관리들과의 콘퍼런스콜에서 밝혔다.

