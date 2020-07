"심각한 청문회 무산 시도…정당한 이유 없어"

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 25일 박지원 국가정보원장 인사청문회와 관련해 “박 후보자가 어제 오후 각 정보위원실로 인사청문회 관련 요청자료를 청문회 전날 10시까지 제출하겠다고 일방적으로 통보했다”며 “국정원장 청문회의 연기를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

하태경 의원 등 통합당 정보위원회 소속 의원들은 이날 입장문을 내고 “정당한 이유 없이 자료 제출을 거부하는 후보자로 인해 인사청문회는 사실상 불가능하다”며 “심각한 청문회 무산 시도”라며 이같이 말했다.

이들은 “박 후보자는 인사청문회법 제7조에 규정되어 있는 청문회 시작 전 48시간 전 서면질의 제출을 거부했다”며 “청문회 바로 전날 자료를 주겠다는 의미는 검토할 시간을 안 주겠다는 것이며 청문회를 들러리로 세우겠다는 것”이라고 비판했다.

