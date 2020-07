홍준표의 대정부질문 평가는…"깜도 안 되는 관료들이 야당의원 노려본다"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 야당의 대정부질문에 대해 "깜도 안 되는 각료들이 국회 본회의장에서 질타하는 야당의원을 노려본다"며 비판했다. "과연 정권을 되찾아올 수 있을까 하는 의구심이 불쑥 든다"고 야당의 '능력 부족'을 지적하기도 했다.

홍 전 대표는 25일 페이스북에서 "아무리 잘못해도 그들은 당당했고 이제 그들이 대한민국의 주류"라며 이같이 말했다.

그는 "객석에서는 질문하는 야당 의원을 야유해도 아랑곳하지 않고 그들 국회는 그렇게 오만하게 흘러가고 있다"며 "그들이 야당일 때는 똘똘뭉쳐 하나가 되어 우리에게 대항해 정권을 빼앗아 갔건만, 우리는 아직도 느슨한 연대에 일부 패션우파들이 설치는 야당의 이런 전력으로 과연 정권을 되찾아 올 수 있을까 하는 의구심이 든다"고 말했다.

홍 전 대표는 또 22일 대정부질문에서 불거진 '색깔론' 논쟁과 관련해서는 "통일부 장관 인사청문회의 가장 핵심적인 의제는 사상검증이다. 그 대상자가 친북활동의 전력이 있었다면 더욱더 그러하다"며 "인사청문회에서 청문 대상자에게 주체사상을 가진 적이 있느냐? 전향을 한적 있느냐? 라는 질문을 두고 색깔론 운운하는 것은 천부당 만부당한 공격"이라고 지적했다.

태영호 미래통합당 의원이 이인영 통일부 장관 후보에게 전향 여부를 물은 것을 두고 색깔론 논란이 일며, 범여권 의원들이 태 의원에 대한 비판을 쏟아낸 것을 지적한 것이다. 그는 "색깔론과 본질론을 구분도 못하는 지력(知力)을 가지고 어찌 대한민국 국회의원이라고 할수 있나"며 "질문을 질문 그대로 이해하고 답변 내용은 국민들의 판단에 맡기면 될 일을 5공 시대에나 통했을 색깔론을 들이대면서 본질을 피해 가는 것은 참으로 뻔뻔한 대응"이라고 말했다.

이어 "차라리 한때는 주체사상에 심취 했지만 지금은 그렇지 않다라고 답변했다면 훨씬 돋보였을 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr