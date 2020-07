KMH하이텍, "베트남 종속회사, VINA KMH HITECH 흡수합병"

[아시아경제 유병돈 기자] KMH하이텍 KMH하이텍 052900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,270 전일대비 30 등락률 -2.31% 거래량 3,978,314 전일가 1,300 2020.07.24 15:30 장마감 close 은 100% 종속회사인 BN KMH HITECH이 베트남 지역 생산거점의 일원화로 관리기능 강화, 고정비 절감 등 경영상 효율성 제고를 위해 VINA KMH HITECH을 흡수합병했다고 24일 공시했다.

VINA KMH HITECH 역시 KMH하이텍이 100% 지분을 보유하고 있었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr