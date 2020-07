올 하반기 출시될 현대기아차 신차 9종은?

[아시아경제 우수연 기자]현대기아자동차는 올해 하반기 국내 시장에서 9종의 신차를 쏟아낸다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 부진했던 지난 상반기 성적을 만회하기 위해 하반기에는 더욱 공격적인 신차 효과를 누리겠다는 전략에서다.

26일 업계에 따르면 현대기아차는 하반기 싼타페 부분변경, 투싼 완전변경, 코나 부분변경, 제네시스 G70 부분변경, GV70, 카니발 완전변경, 스포티지 완전변경, 스팅어 부분변경, 스토닉 부분변경 등 총 9종의 신차를 출시할 예정이다.

현대기아차 하반기 신차의 첫 테이프를 끊은 차종은 현대차의 싼타페 부분변경 모델이다. 이번 모델은 2년만에 출시된 4세대 싼타페의 부분변경 모델로 신규 플랫폼 및 파워트레인을 적용해 신차급으로 탈바꿈했다.

이번 싼타페에는 차세대 플랫폼이 적용돼 최적화된 설계를 통해 공간 활용성을 높였다. 기존 싼타페 대비 전장이 15mm, 2열 레그룸이 34mm 늘어나 실내 거주성이 개선됐으며 트렁크에 해당하는 2열 후방 화물 용량은 기존 싼타페 대비 9ℓ 늘어난 634ℓ까지 확장됐다.

새로운 파워트레인은 '스마트스트림 D2.2' 엔진과 우수한 응답성을 갖춘 '스마트스트림 습식 8DCT 변속기가 탑재돼 합을 맞춘다. 최고 출력 최고출력 202마력, 최대토크 45.0kg·m의 힘을 발휘하며 기존 싼타페 대비 4.4% 개선된 14.2km/ℓ의 연료소비효율(연비)을 달성했다.

싼타페에 이어 출격을 준비하고 있는 차종은 기아차의 4세대 카니발 완전변경 모델이다. 기아차는 최근 4세대 카니발의 외장과 내장 디자인, 주요 편의사양 등을 공개했으며 , 파워트레인과 가격까지 포함된 제원은 오는 8월 출시 행사에서 공개될 예정이다.

우선 신형 카니발의 외장 디자인은 미래지향적인 이미지로 완성됐다. 전장 5155mm, 전폭 1995m, 전고 1740mm의 크기로 기존 모델 대비 전장 40mm, 전폭이 10mm 늘어나 역동적이고 웅장한 외관을 완성했다. 또한 축거를 기존 모델보다 30mm 늘려 레그룸 공간을 확보하는 등 내부 공간 활용성도 높였다.

전면부 디자인은 진화한 심포닉 아키텍처 라디에이터 그릴이 헤드램프와의 경계를 없애 고급스러우면서도 미래지향적인 느낌을 준다. 주간주행등은 박자와 리듬을 시각적으로 형상화해 아름다움을 극대화했으며, 에어인테이크 그릴과 에어커튼은 범퍼 하단을 가로지르는 크롬 가니쉬와 대비되며 강력한 존재감을 나타낸다.

후면부는 좌우가 연결된 슬림한 리어콤비램프가 전면부와 동일한 형상의 그래픽으로 디자인돼 통일감을 줬다. C필러에서부터 연결돼 후면부를 가로지르는 크롬 가니쉬와 리어콤비램프, 테일게이트의 중앙라인이 모두 수평으로 디자인돼 일체감을 완성했다.

내장 디자인은 첨단 감성의 12.3인치 클러스터와 12.3인치 내비게이션이 통합된 형태의 파노라마 디스플레이가 적용돼 시인성을 높이고 미래지향적인 공간을 구현했다. 센터페시아 버튼도 터치방식으로 구현해 디자인과 편의성을 모두 갖췄다.

또한 다목적 차량(MPV)은 공간성이 가장 중요한 만큼 2열 사용자를 배려한 설계가 돋보인다. 2열 좌석에는 탑승자에 가장 최적의 자세를 제공하는 '프리미엄 릴랙션 시트'가 적용됐으며, 확장형 센터콘솔을 적용해 공간 활용서을 극대화했다.

확장형 센터콘솔은 기존 3ℓ에서 저장공간이 5.5ℓ로 확장됐으며, 필요 시 콘솔 박스 하단에서 서랍처럼 손쉽게 꺼내서 사용할 수 있어 수납공간의 윗 부분을 테이블로 사용할 수도 있다.

기아차 관계자는 "4세대 카니발은 여유롭고 안락한 공간성은 물론, 첨단 기술까지 탑재해 편의성을 갖춘 모델"이라며 "이같은 카니발의 장점은 운전자와 가족 모두에게 매력적인 차량으로 다가갈 것"이라고 설명했다.

