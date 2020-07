DTRO 홍승활 사장의 3번째 연임 첫마디 … "이제는 with 코로나"

고객만족도 연속 1위 앞세워 3번째 3년 임기 시작

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구도시철도공사는 연임된 홍승활 신임 사장이 24일 권영진 시장으로부터 임명장을 받고 공식업무에 들어갔다고 밝혔다. 임기는 2023년 7월23일까지 3년간이다.

홍 신임 사장은 취임식 등 의례적인 행사를 생략하고 노동조합, 시민단체와 합동으로 3호선 용지역에서 회차하는 열차 내부를 방역 소독하는 것으로 첫 업무를 시작했다.

경북 예천 출신인 홍 사장은 대구시 공보관, 2011대구세계육상선수권대회 기획조정실장, 안전행정국장 등의 요직을 두루 거친 뒤 2014년부터 10~12대 3번째 사장을 연임하게 됐다.

이전 2번 재임 기간 동안 홍 사장은 ▲전 역사 스크린도어 설치 ▲3호선 성공 개통 및 조기 안정화 ▲지방공기업 경영평가 1위 ▲국가고객만족도 12년 연속 1위 ▲싱가포르 센토사 모노레일 관리사업 수주 ▲파나마 모노레일 건설사업 진출 등 다양한 분야에서 업적을 남겼다.

홍승활 사장은 "포스트 코로나 시대를 논하기에 앞서 지금은 위드 코로나 시대에 대비하는 것이 더 중요하리라 본다"며 "시민들이 안심하고 도시철도를 이용할 수 있도록 모든 역과 열차를 코로나19 청정구역으로 유지하겠다"고 했다.

이어 "싱가포르 센토사 중정비 수주와 파나마 3호선 건설사업 진출 등 해외사업을 적극 추진해 세계 일류 도시철도로 발돋움하고, 코로나에 지친 시민들께 따뜻하게 다가가는 감동서비스를 통해 'Happy DTRO'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

